女子プロゴルファーの金沢志奈（クレスコ）が２８日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。「いつも応援してくださる皆様へ」の書き出しで「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と２ショット写真を投稿した。「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共にこれからもゴルフとまっすぐ向き合いより一層精進して参ります」と決意をつづり、「今後とも温かいご声援を