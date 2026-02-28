◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）※特別ルール巨人はキャンプ中の対外試合６試合を終了した。この日は２７日の韓国ハンファ戦が中止になったことも考慮し、投手の登板機会確保のために延長戦で１０回表と１１回表の守備のみ変則ルールで実施。１０回は船迫、１１回は田中瑛が登板した。今キャンプは投手、野手ともに競争が激化。阿部監督は「まだまだこれからチャンスを与えますので、何とか結果でアピールし