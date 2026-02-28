ソフトバンク・上沢直之投手（３２）が、３月２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で開幕投手を務めることが２８日、決まった。台湾遠征から帰国した２７日、小久保裕紀監督（５４）が「１年間柱として（先発ローテを）回ってほしい」と指名。直筆の便箋２枚とともに、熱い思いを受け取った。自身３度目、移籍２年目のホークスでは初の大役。「１２球団で１２人しか出ない光栄なポジション」と表情を引き締めた。日本ハム時代