規格外のルーキーが現れた。広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）が、１２球団の新人一番乗りでオープン戦１号を放った。１点を追う９回無死で、楽天・藤井から右中間の最深部へ同点弾。「まさか入るとは…（笑）。練習通り打てました」。１８日の練習試合・ロッテ戦（コザ）では左打席で、対外試合の１２球団新人１号。両打ちスラッガーは「いいアピールができました」と胸を張った。２７日夜は侍ジャパンの壮行試合を宿