◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第10節浦安19―78神戸（2026年2月28日東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）浦安は1敗の神戸に19―78（前半5―38）で敗れ、3勝7敗となった。浦安は立ち上がりから神戸の猛攻に苦しみ、いきなり6連続トライを許した。0―38で迎えた前半ロスタイム、スクラムの好機からWTBイズラエル・フォラウ（36）がトライを決めてようやく5点返した。後半に入ってさらに2トライを与えて