閉店日を迎えた名鉄百貨店本店前で記念撮影する買い物客ら＝28日午後、名古屋市名古屋鉄道は28日、名古屋駅直結の名鉄百貨店本店（名古屋市）を閉店した。駅周辺の再開発計画に伴い、71年の歴史に幕を下ろした。ただ建設業界の人手不足などで計画は暗礁に乗り上げて本店ビル解体や後継ビルの着工時期は未定となり、跡地活用は不透明。周辺のにぎわいの衰えが懸念されている。当面残る本店ビルは一定期間の閉鎖を経て、低層階や