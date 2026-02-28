NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年2月25日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）のCrew Dragon（クルードラゴン）宇宙船による有人宇宙飛行ミッション「Crew-11（クルー11）」の一員としてISS（国際宇宙ステーション）で長期滞在を行った、NASAのEdward Michael “Mike” Fincke宇宙飛行士のコメントを公表しました。医療上の事案発生を受け予定を繰り上げて早期帰還Crew-11ではパイロットを務めたFincke宇宙飛行士をはじめ、コ