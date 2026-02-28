◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。先発した伊藤大海（28＝日本ハム）はソロ本塁打を浴びるなど、3回2失点でマウンドを降りた。1点リードの初回1死から岡林、サノーに連打を許し、一、三塁のピンチを迎えた。4番・細川の右犠飛で1点を返されたが、ボスラ