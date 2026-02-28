◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(28日、バンテリンドーム)侍ジャパンの先発・伊藤大海投手が3回2失点で降板しました。伊藤投手は初回、1アウトから連続ヒットを打たれ1塁3塁とされると4番・細川成也選手に犠牲フライで1点を失います。2回は3者凡退に抑えましたが3回、先頭の9番・辻本倫太郎選手に対して2球目のストレートを打たれるとレフトのホームランウイングへ運ばれ、ソロホームランで同点とされました。そ