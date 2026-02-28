ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。2月25日（水）に放送された第3話では、美女を翻弄していた男性メンバーの行動がまさかの結末を招いてしまった。©AbemaTV, Inc.今回は、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、まさかの“0票”だったモデルのたいせい（陸大成／25歳）が脱落を回避するべく、猛アプローチを開始