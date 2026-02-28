（台北中央社）日台野球国際交流試合は27日、台北ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表対日本ハム戦が行われ、WBC台湾代表は1-6で敗れた。日ハムに在籍し台湾代表として先発した古林睿煬は、3者連続の空振り三振を仕留めるなど、3回までに最速156キロを含む46球を投げ、2安打1失点5奪三振を記録した。台湾代表は4回と5回に2ランを許してそれぞれ2失点。6回には西武に加入した林安可が安打を放ち1点を奪った