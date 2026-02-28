バイエルンに所属する元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーは、ドルトムントとの“デア・クラシカー”を欠場するようだ。27日、ドイツメディア『スカイ』が報じている。ノイアーは14日に行われたブンデスリーガ第22節ブレーメン戦でスタメン出場を果たしていたものの、負傷によりハーフタイムで交代。クラブは翌日、ノイアーについて「左足のふくらはぎの筋繊維を断裂した」と公表し、ドイツ各メディアは数週間の離脱が見込まれる