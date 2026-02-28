明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、V・ファーレン長崎とセレッソ大阪が対戦した。ともに2勝目を目指すチーム同士の一戦。前半はホームの長崎が攻勢で試合を進める。何度かC大阪のゴールを脅かすなか、相手GK中村航輔の牙城を崩したのは38分、マテウス・ジェズスの強烈な一撃だった。敵陣中央でパスを受けると左足一閃。シュートはゴールの真ん中に飛んだものの、無回転の強烈な一撃に中村も反