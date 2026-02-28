【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、3月2日に配信リリースされる楽曲「Green Light」のMVティザー映像を公開した。 ■「Green Light」MVは3月2日20時プレミア公開 「Green Light」は、4月1日にリリースされる2ndシングル「USOTSUKI」より先行配信となる楽曲。BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』審査楽曲としても爆発的な人気を誇っている。 デビューシングルから一転、