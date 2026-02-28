俳優の水上恒司さん（26）が28日、所属事務所の公式ホームページを通して結婚したことを発表しました。お相手は一般女性で、事務所の公式ホームページでは「この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と妊娠についても明かしています。水上さんは、1999年5月12日生まれで福岡県出身。2018年にドラマ『中学聖日記』に出演。2022年9月、“岡田健史”から本名“水上恒司