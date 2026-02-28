「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２８日、バンテリンドーム）テレビ朝日が中継。解説に古田敦也氏、松坂大輔氏、グラウンドレベルからの解説レポートを和田毅氏が担当した。スーツ姿でマイクを持ってグラウンド横からリポートする姿にネットが反応。「えっ！和田毅様をグラウンドレベルにするのテレビ朝日は！」「品がある」「グラウンドレベル和田毅さんかっこよすぎる」「グラウンド