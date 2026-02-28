俳優・佐藤流司が主演の舞台「私立探偵濱マイク−罠−ＴＨＥＴＲＡＰ」（３月８日まで同所）が２８日、東京・サンシャイン劇場で初日を迎えた。人気映画シリーズの第３弾となるステージ作品で、今作で完結。シリーズを通して出演を続けた佐藤は「さみしい気持ちもあるけど、有終の美を飾ってきれいに終われたら」と語った。本番前には取材会が行われ、共演の矢部昌暉、なだぎ武ら出席。ほとんどのキャストが、仲良く稽古