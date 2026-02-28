俳優の亀梨和也が２８日、都内で行われたテレビアニメ「神の雫」先行上映会イベントに声優・佐藤拓也、内田真礼と出席した。２００９年に日本テレビ系で放送されたドラマ版に続き、１６年ぶりに主役の神咲雫を演じることになった亀梨は「とても不思議なご縁をいただいた」と気を引き締めた。本格的な声優は、今作が初挑戦だといい「全く勝手が分からず、台本をめくるタイミング一つとっても、見よう見まねでやっている」と苦労