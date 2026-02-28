「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２８日、鳴門）女子のスピード自慢が集うスピードクイーンメモリアルも、いよいよファイナルを迎えることとなりました。安定板装着となった５日目は、一般戦ではインコースが逃げられない波乱のレースが続出。ただ迎えた準優勝戦は１０、１１Ｒと順調にインが逃げ優出を決めた。さあ、予選トップの（遠藤）エミちゃんが１号艇の１２Ｒ。順当と思っていたがまさかの番狂わせ！