「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２８日、鳴門）鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝が“年度内女子プレミアムＧ１完全制覇”への挑戦権を得た。準優勝戦１０Ｒをイン逃げで快勝し、優出一番乗り。この日は強風の影響もあってイン受難傾向でもあっただけに「（逃げ切れて）ホッとした」と率直に胸の内を明かした。ひと息だった初日の状態から、しっかり立て直した。「初日に比べたら日に日に良くなって