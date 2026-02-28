お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が28日までに公式YouTubeチャンネルを更新。兄であるお笑いタレント・はなわ（49）の“本当”の出身地を明かす場面があった。はなわと言えば03年にリリースした「佐賀県」の歌が大ヒット、同年の「第54回NHK紅白歌合戦」にも出場した。しかし、実は本当の出身地は佐賀県ではないという。「団地が当たったのかな?埼玉の春日部にある武里団地って相当大きな団地に家族で引っ越すんですよ」