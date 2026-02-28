「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２８日、鳴門）予選首位通過だった遠藤エミ（滋賀）が準優勝戦１２Ｒで２着となり、準優勝戦１１Ｒで１着だった予選２位の前田紗希（３３）＝埼玉・１１５期・Ａ１＝に優勝戦１号艇が巡ってきた。これがＧ１初優出で、いきなりのポールポジションだ。「安定板はない方がいい。準優は行き足があんまりだったが、なければ行き足が良くＳを気持ち良く行ける。全体的に抜群とは