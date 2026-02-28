大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）第15節GAME1、東京グレートベアーズvs大阪ブルテオンの一戦が28日に有明コロシアムで行われ、アウェーの大阪ブルテオンがセットカウント3-1で勝利を収めた。試合後、大阪ブルテオンのトーマス・サムエルボヘッドコーチが記者会見に応じ、タフなゲームを振り返るとともに、この日スタメン出場を果たした甲斐優斗の評価について語った。 東京G