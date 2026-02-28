女子プロゴルファー金澤志奈（３０）が２８日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。金澤は「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とお相手との２ショットを投稿。「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共にこれからもゴルフとまっすぐ向き合いより一層精進して参ります今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」とつづった。昨年９月の「日