亀梨和也（40）が2月28日、都内で行われたテレビアニメ「神の雫」（4月10日から、TOKYO MX、BS日テレ、関西テレビなど）先行上映会に登場した。人気ワイン漫画のアニメ化で、声優は初挑戦。「勝手が分からなかったので、声優の皆さんってすごいんだなと思った」とし、「完成したものを見て、自分の声なので不思議な感じ」とうれしそう。人気声優ばかりの現場に「耳からアハ体験をして、ぜいたくな時間だった」と話した。09年のドラ