日本漫画協会が28日、公式サイトを更新。マンガ界で物議を醸している問題に対して、声明文を出した。 【写真】配信停止されたマンガ「常人仮面」 事の発端は27日。小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」で連載していた「常人仮面」の原作者・一路一氏が「堕天作戦」の作者である山本章一氏と同一人物であることを発表。2020年に山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ「堕天作戦」の連載を中止していたと