心理学における人生の「meaning(意味)」とは、人生に首尾一貫した目的があり、自分が大切にしているものとつながっているという感覚を指します。人生に意味を持っている人は幸福度が高く、ストレスや抑うつ症状が少なく、困難に直面した時の回復力も強いことが示されています。オーストラリアのカーティン大学で臨床心理学の准教授を務めるトレバー・マッツケッリ氏が、人生に意味をもたらすコツについてアドバイスしました。Forge