浦和のマチェイ・スコルジャ監督「相手を走らせてキープすることができれば」浦和レッズは鹿島アントラーズと2月28日のJ1百年構想リーグの第4節で対戦し、2-0とリードしたところからの3失点で逆転負けを喫した。「前半型」が鮮明になってきているチームの課題も垣間見えた。埼玉スタジアムの事情もありアウェー3連戦でスタートした浦和は、勝ち点7を稼いで乗り切った。待ちに待ったホーム開幕戦には5万2841人の観衆が集まり、