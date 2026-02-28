女優の鳴海唯が、ドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合／毎週火曜22時）で存在感を示している。【写真】ドラマ初出演は広瀬すず主演の『なつぞら』だった鳴海唯（写真右）本作は、作家・直島翔の同名小説を実写化した法廷ヒューマンドラマ。発達障害を抱えた裁判官・安堂清春（松山ケンイチ）が、自らの特性と向き合いながら難解な事件に挑む姿を描く。鳴海が演じるのは弁護士の小野崎乃亜。東京の大手法律事務所に勤め