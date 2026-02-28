大相撲の両横綱の豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）が２８日、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）を前に大阪市住吉区の住吉大社で奉納土俵入りを行い、約２５００人に力強い雲竜型を披露した。大の里は昨年春場所で大関として優勝を果たし、住吉大社では初めての土俵入りに臨んだ。「初めてだったのでいい機会になった。横綱として大阪に帰って来られたのはうれしい」と感慨を語った。先場所は左肩痛の影響もあ