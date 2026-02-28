フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が28日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、遠距離恋愛について語った。この日のゲスト、お笑いタレントのふかわりょうが、20代の頃に遠距離恋愛をしていたと聞き「遠距離恋愛、大丈夫な人ですか？」と質問。ふかわが「そもそも距離がどうであろうと、大丈夫じゃない人だからね。近くても大丈夫じゃない人だし」と言うと、田中は「私、多分ダ