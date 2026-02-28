「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２８日、バンテリンドーム）侍パンの森下翔太外野手が左翼のホームランウイングへ一発を放った。同点に追いつかれた直後の二回先頭。大野が投じた低めのボールをきっちり前で捉えると、打球は弾丸ライナーで左翼のホームランウイングに飛び込んだ。今年からバンテリンドームに新設されたエリアへ飛び込んだ初アーチ。飛距離は１１０メートルと表示され