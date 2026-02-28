ABEMAは3月1日より、パク・ユチョン×ハン・ジミン共演の時空を超えたロマンス・フュージョン時代劇『屋根部屋のプリンス』、アン・ヒョソプ×キム・ユジョン主演で過酷な運命に翻弄される天才女性画工と盲目の青年を描く純愛ロマンス『ホン・チョンギ』、ペ・ヨンジュン主演で神話の時代から続く因縁と四神の謎を巡る壮大な歴史ファンタジー『太王四神記』など、時空を超えたタイムスリップロマンスから、魂の入れ替わり、壮大