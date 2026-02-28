◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2―2（PK5―4）清水（2026年2月28日パナスタ）G大阪MF満田誠がヴィッシング監督就任後公式戦6試合目で初めて出場を果たした。2点リードの後半29分からトップ下で出場。「短い時間でも結果を残さないといけないので、まだ足りない」。満足はしていないが、力強いドリブルで相手ゴールに迫るシーンやPK戦では3人目のキッカーとして成功させて、勝利に貢献した。開幕の時期に体調を崩した影