特別なことは何もない一日。 お散歩して、ごはんを食べて、抱っこをねだって、気づけばいつもの格好で寝ているポンタ。そんなポンタの日常を、両親から送られてくる写真や動画で見守っています。 大きな出来事はなくても、変わらず穏やかに過ごしている様子を知るだけで、胸がほっと温かくなります。 今回で連載は最終回となりますが、これまでポンタの日々を一緒に見守ってくださり、本当にありがとうございました。 皆さまに