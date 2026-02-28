昨年に膝の手術を受け、まだ戦列に復帰できていないブライトンMFソリー・マーチ。最後の出場は昨年4月のウェストハム戦となっていて、そろそろ1年だ。すでにチームトレーニングには復帰していて、地元メディア『The Argus』は順調にトレーニングメニューを消化していると回復ぶりを伝えている。指揮官ファビアン・ヒュルツェラーは、まだ忍耐が必要と語っていて、復帰を急いではいない。近年は怪我に苦しんできたとはいえ、クラブ