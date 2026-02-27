『毒入り姫の嫁入り』（講談社）が2月27日（金）より、毎週金曜日更新で連載配信が開始される。 【画像】『毒入り姫の嫁入り』試し読み 毒入りの私を救ってれたのは、遊郭の大楼主さまーー。「捨てる命なら、俺が貰おう」体液に毒を持つ、特殊な一族のもとに生まれた灯里。両親が他界した後は、叔父の家で下女として働いていたが、毒入りの体を隠していたため「気味が悪い」と虐げられていたーー