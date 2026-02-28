現役時代はクリスタル・パレス、アストン・ヴィラ、ミドルズブラでプレイし、引退後は指導者に転身したガレス・サウスゲート氏。その後はイングランド代表の指揮官となり、2018年のW杯では4位、2021年、2024年のEUROではスリーライオンズを準優勝に導いた名将だ。2024年度のEURO後はイングランド代表を去り、現在はフリーとなっている。クラブではないものの、イングランド代表で残した成績は素晴らしく、イングランドのクラブの新