欧州航空安全機関（EASA）は、中東とペルシャ湾に紛争地帯情報（CZIB）を発行した。バーレーン、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦、サウジアラビアの各空域の全高度が対象。影響を受ける空域での運航休止や、各地域に関する各国当局からの情報や指示に従うように求める。3月2日まで有効で、見直される場合がある。CZIBは、飛行の安全の確保と高リスクのエリアを