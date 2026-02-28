日本代表の森保一監督が２８日、Ｊ１百年構想リーグのＧ大阪―清水戦（パナスタ）を視察した。試合後、報道陣に対応。左足を手術した同代表ＭＦ遠藤航（リバプール）について言及した。以下は同監督の主な一問一答。―遠藤が左足手術。「手術したことは聞いている。無事終わったというのは聞いているが、経過はまだ詳しくわからない状態。航が（自身の有料サイトで）発信したぐらいのことを知っている」―遠藤はＷ杯に間に