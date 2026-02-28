◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第10節神戸78―19浦安（2026年2月28日東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）1敗で単独2位の神戸は、浦安を78―19（前半38―5）で下して9勝目を挙げた。神戸は前半12分、敵陣で素速くパスをつないで最後はWTBイノケ・ブルア（26）の片手パスを取ったFB上ノ坊駿介（22＝天理大4年）が飛び込んでトライ。ここから神戸の猛攻が始まり、同14分にはFLティエナン・コストリー（2