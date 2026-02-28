日本の外務省によりますと、イスラエルによるイランへの攻撃では現時点で在留邦人の被害情報は確認されていないということです。【映像】現地在留邦人の被害情報 確認されずイランにはおよそ200人の日本人が滞在していて、現地の大使館が被害情報の確認に努めています。日本政府はイラン全土に対し、退避勧告を出していて商用便が運航している間に国外に退避するように注意喚起しているほか、イランへの渡航自粛を呼びかけて