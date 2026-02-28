◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンＤ）先発した中日の大野雄大投手が、バンテリンドームに新設されたホームランウイングへの“テラス１号”を被弾した。１―１の２回先頭。５番・森下翔太外野手に、１３１キロの低め変化球を左翼テラス席に運ばれた。この日が、新生バンテリンドームでの初登板となった大野は、打球の行方を見届けて、肩を落とした。２１日の阪神とのオープン戦（北