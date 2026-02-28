爆笑問題の太田光が２８日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」で、炎上しているときはネットは「全部見る、はらわた煮えくりかえっている」などとコメントした。サンドウィッチマンの伊達みきおが、太田は働きまくっていることに驚くと、太田は「働いて働いて働いて。俺の方が先だぞ！」と叫ぶと「炎上して炎上して炎上して。これをはやらせていこうかと」と言い出し、サンド・富澤たけしも「炎上してまい