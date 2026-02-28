◇米女子ゴルフツアーHSBC女子世界選手権第3日（2026年2月28日シンガポールセントーサGC＝6793ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、19位から出た前回大会2位の古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、1ボギーの69で回り、通算7アンダーで8位に浮上した。首位と4打差から逆転優勝を目指す。1番でバーディー発進。3番で落としたが、6番で3メートル、8番で2メートルにつけてスコアを伸ばした。後半はパーを並べて最終18