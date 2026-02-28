アメリカのAP通信は中東バーレーン政府の話としてバーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の司令部がミサイル攻撃の標的となったと報じました。ミサイルはイランから飛来したとみられます。【映像】アメリカ第5艦隊の関連施設がミサイル攻撃の標的かまた、ロイター通信によりますとバーレーンの国営通信社は、アメリカ第5艦隊の関連施設がミサイルで攻撃を受けたということです。アメリカ軍の居住施設のある地区で煙があがって