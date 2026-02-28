日本ハムからＦＡ権を行使して巨人に移籍した松本剛外野手（３２）が２８日の練習試合・サムスン戦（那覇）に「２番・中堅」で先発出場。今季実戦４試合目で、待望の初安打を含む活躍を見せた。３回２死一塁の場面、実戦１１打席目で今季実戦初安打を放つと、５回には三塁線を破る逆転の適時二塁打をマーク。バットで結果を残し、上位打線定着へ前進した。松本はここまで無安打が続いたことについて「ヒットを打たないといけ