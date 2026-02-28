ＤＤＴ２８日の横浜大会で、上野勇希の持つＫＯ―Ｄ無差別級王座挑戦を控えるＫＡＮＯＮ（２９）が前哨戦に勝利してベルト奪取に弾みを付けた。３月２２日の東京・後楽園ホール大会で王座に挑むＫＡＮＯＮはこの日、ビエント・マリグノと組んで、上野、彰人組と対戦した。王座戦を意識した２人は序盤から激しくやりあった。キャメルクラッチでとらえられたＫＡＮＯＮは、そのままリフトアップしてマットに叩きつけるなど、パワ