タレントの青木さやかが、２８日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「青木さやかのどこ見てんのよ！チャンネル」を更新。今後やりたいことを明かした。青木は「私、小説を今年は書きたい」という。「（文章を）書くのが好き。（でも小説を）書いたことはないの」と意欲を見せた。するとゲスト出演したクワバタオハラのくわばたりえも「なになに？恋愛？サスペンス？」と興味津々。あまりの勢いに引きつつ、構成も考え中で