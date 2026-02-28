侍ジャパン・牧秀悟内野手（２７＝ＤｅＮＡ）が２８日の壮行試合・中日戦（バンテリン）に「３番・ＤＨ」として先発出場。初回の第１打席で先制のソロアーチを左翼席に叩き込み、状態の良さをアピールした。相手投手は竜のベテラン左腕・大野。ど真ん中に入ってきた初球の甘いカットボールを見逃すことなく一閃すると、白球は強烈な打球速度で舞い上がり、あっという間にフェンスを越えた。自身２度目のＷＢＣ出場となるが、